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ВСУ взяли в плен пилота сбитого российского самолета Су-25, - Геращенко

Новина українською →
Донбасс, Суббота 18 июня 2022 14:39
ВСУ взяли в плен пилота сбитого российского самолета Су-25, - Геращенко Фото: ВСУ взяли в плен пилота сбитого российского самолета Су-25 (t.me/Tsaplienko)
Автор: Мария Кучерявец

Украинские военные взяли в плен пилота российского самолета Су-25. Штурмовик был сбит из ПЗРК.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника министра МВД Антона Геращенко в Telegram.

"72-й бригадой им. Черных Запорожцев взят в плен пилот сбитого российского Су-25, который успел катапультироваться", - написал Геращенко.

Напомним, сегодня стало известно, что украинские бойцы сбили российский самолет Су-25 на Донбассе. Уничтожить вражеский штурмовик бойцам удалось из переносного зенитного ракетного комплекса (ПЗРК) "Игла".

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Вооруженные силы Украины Антон Геращенко Су-25
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