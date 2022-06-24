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Українські військові збили черговий російський Су-25

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Київ, П'ятниця 24 червня 2022 20:20
Українські військові збили черговий російський Су-25 Фото: українські війська збили черговий російський Су-25 (GettyImages)
Автор: Артем Горовенко

На одному з напрямків український військовослужбовець збив російський штурмовик Су-25.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Десантно-штурмових військ ЗСУ.

"Сьогодні, 24 червня, на одному з напрямків, військовослужбовцем підрозділу протиповітряної оборони 79-ї окремої десантно-штурмової бригади ДШВ ЗС України був успішно збитий російський штурмовик Су-25 "Грач", - йдеться в повідомленні.

Уточнюється, що літак збили з переносного ракетного комплексу "Ігла".

Нагадаємо, минулого тижня був збитий російський літак Су-25 на Донбасі, його також вдалося "приземлити" завдяки "Іглі".

Пізніше стало відомо, що російського пілота взяли в полон.

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Збройні сили України Су-25 Війна Росії проти України
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