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Украинские военные сбили очередной беспилотник оккупантов (видео)

Новина українською →
Украина, Воскресенье 28 августа 2022 16:35
Украинские военные сбили очередной беспилотник оккупантов (видео) Иллюстративное фото: украинские военные сбили очередной беспилотник оккупантов (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Сегодня, 28 августа, утром украинские военные при помощи ЗРК уничтожили российский беспилотник.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушное командование "Центр" в Facebook.

"Воины зенитного ракетного подразделения воздушного командования "Центр" на юго-восточном направлении сбили очередной беспилотный летательный аппарат врага", - сказано в сообщении.

Напомним, вчера, 27 августа, силами подразделения противовоздушной обороны под Марганцем был сбит российский беспилотник.

Также мы писали, что российское предприятие Zala Aero предложило переоборудовать закрывшиеся из-за санкций торговые центры под производство беспилотных летательных аппаратов для армии.

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