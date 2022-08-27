В России предлагают изготавливать беспилотники в закрытых из-за санкций ТЦ, - СМИ

Российское предприятие Zala Aero предложило переоборудовать закрывшиеся из-за санкций торговые центры под производство беспилотных летательных аппаратов для армии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Ведомости ".

Главный конструктор "дочки" концерна "Калашников" Zala Aero Александр Захаров выступил на закрытом мероприятии, где предложил расширять предприятия под изготовление БПЛА.

"Есть способ, как быстро и многократно увеличить выпуск беспилотных аппаратов. Мы разработали концепцию переоборудование торговых центров, в которых до начала войны торговали преимущественно товарами западных брендов, в заводы с конвейерного производства трех типов отечественных беспилотников", - заявил Захаров.

Переоборудовав ТЦ под производства беспилотников можно сохранить рабочие места и налоговые вычеты, а также увеличит объемы поставок в армию самих беспилотников.

Именно Zala Aero представила серию дронов "Ланцет", которые используются во время войны против Украины.