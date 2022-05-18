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Украинские военные сбили еще один российский самолет

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Украина, Среда 18 мая 2022 12:32
Украинские военные сбили еще один российский самолет Фото: ВСУ сбили еще один российский самолет 18 мая (скриншот из видео/facebook.com)
Автор: Наталия Гурковская

В среду, 18 мая, украинские военные сбили очередной самолет российских оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу 57 ОМБр им. кошевого атамана Костя Гордиенко.

"По данным штаба, 18 мая 2022 года, подразделением противовоздушной обороны был сбит российский военный самолет", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, за сутки, 17 мая, ВСУ ликвидировали один самолет. Также с начала полномасштабной войны в Украине российские войска потеряли более 28,3 тыс. военнослужащих из личного состава.

При этом уничтожены более 440 беспилотников. Один из них украинские военные уничтожили 17 мая в небе над Днепропетровской областью.

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