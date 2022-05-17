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В небе над Днепропетровской областью ВСУ сбили вражеский беспилотник

Новина українською →
Днепр, Вторник 17 мая 2022 16:55
В небе над Днепропетровской областью ВСУ сбили вражеский беспилотник Фото: ВСУ сбили БПЛА над Днепропетровской областью
Автор: Наталия Гурковская

Во вторник, 17 мая, в небе над Днепропетровской областью украинские военные сбили беспилотник.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Днепропетровской области Валентина Резниченко.

"Днепропетровская область. 17 мая. 16.31. Все хорошо. Наши военные работают. Сбили над областью вражеский беспилотник", - рассказал он.

Отметим, что над Днепропетровской областью украинские военные регулярно сбивают российские БПЛА. Да, украинские военные приземлили еще один российский беспилотник в небе над Днепропетровской областью 3 мая.

Также украинские военные сбили беспилотный летательный аппарат оккупантов в Днепропетровской области и 23 апреля.

Как сообщалось, российские оккупанты обстреливают Днепропетровскую область фосфорными и кассетными боеприпасами, которые запрещены Женевской конвенцией.

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Днепропетровская область
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