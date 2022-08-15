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Украинские военные сбили два беспилотника и ракету в Запорожской области

Фото: Украинские военные сбили два беспилотника и ракету в Запорожской области (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Украинские военные сегодня "приземлили" два российских БПЛА "Орлан-10" и авиационную ракету в Запорожской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины.

"Зенитными ракетными подразделениями Воздушных сил ВСУ уничтожены два беспилотных летательных аппарата типа "Орлан-10" и авиационную ракету "воздух-поверхность" Х-59", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее военные сбивали российский беспилотник "Орлан-10" в Донецкой области.

Также украинским военным удалось сбить вражеский беспилотник над Одесской областью.

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