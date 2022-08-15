Фото: Українські військові збили два безпілотника та ракету у Запорізькій області (Getty Images)

Українські військові сьогодні "приземлили" два російські БПЛА "Орлан-10" та авіаційну ракету у Запорізькій області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку командування Повітряних сил Збройних сил України.