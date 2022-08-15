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Українські військові збили два безпілотника та ракету у Запорізькій області

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Україна, Понеділок 15 серпня 2022 20:45
Українські військові збили два безпілотника та ракету у Запорізькій області Фото: Українські військові збили два безпілотника та ракету у Запорізькій області (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Українські військові сьогодні "приземлили" два російські БПЛА "Орлан-10" та авіаційну ракету у Запорізькій області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку командування Повітряних сил Збройних сил України.

"Зенітними ракетними підрозділами Повітряних Сил ЗСУ знищено два безпілотних літальних апарати типу "Орлан-10" та авіаційну ракету "повітря-поверхня" Х-59", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше військові збивали російський безпілотник "Орлан-10" у Донецькій області.

Також українським військовим вдалося збити ворожий безпілотник над Одеською областю.

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