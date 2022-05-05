Украинские военные сбили за день 2 вражеских истребителя, 4 беспилотника и 3 крылатые ракеты

"Зенитными ракетными подразделениями Воздушных Сил поражены два самолета российских оккупантов (предварительно истребители Су-30), два беспилотных летательных аппарата типа "Орлан-10" и три крылатых ракеты", - говорится в сообщении.

Кроме того, зенитными ракетными подразделениями Сухопутных войск 4 мая были также уничтожены еще два вражеских БПЛА.

Также отмечается, что наша авиация продолжала выполнять боевые задачи в украинском небе.

"Ударные группы штурмовиков и бомбардировщиков, под прикрытием истребителей, наносят ракетно-бомбовые удары по позициям оккупантов", - говорится в сводке.