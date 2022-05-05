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Украинские военные сбили за день 2 вражеских истребителя, 4 беспилотника и 3 крылатые ракеты

Фото: ВСУ нанесли российской военной авиации очередные потери (facebook.com/kpszsu)
Автор: Владимир Костырин

Украинские военные за сутки поразили девять воздушных целей российских оккупантов, сбив 2 самолета, 4 беспилотника и 3 крылатые ракеты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Командования Воздушных Сил ВСУ.

"Зенитными ракетными подразделениями Воздушных Сил поражены два самолета российских оккупантов (предварительно истребители Су-30), два беспилотных летательных аппарата типа "Орлан-10" и три крылатых ракеты", - говорится в сообщении.

Кроме того, зенитными ракетными подразделениями Сухопутных войск 4 мая были также уничтожены еще два вражеских БПЛА.

Также отмечается, что наша авиация продолжала выполнять боевые задачи в украинском небе.

"Ударные группы штурмовиков и бомбардировщиков, под прикрытием истребителей, наносят ракетно-бомбовые удары по позициям оккупантов", - говорится в сводке.

Ранее сообщалось, что бойцы ВСУ на востоке Украины за сутки отбили две вражеские атаки и ликвидировали 36 оккупантов.

Полномасштабная война РФ против Украины продолжается с 24 февраля. Все подробности читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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