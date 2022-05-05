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Українські військові збили за день 2 ворожі винищувачі, 4 безпілотники та 3 крилаті ракети

Фото: ЗСУ завдали російській військовій авіації чергових втрат (facebook.com/kpszsu)
Автор: Володимир Костирін

Українські військові за добу вразили дев'ять повітряних цілей російських окупантів, збивши 2 літаки, 4 безпілотники та 3 крилаті ракети.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Командування Повітряних Сил ЗСУ.

"Зенітними ракетними підрозділами Повітряних Сил уражено два літаки російських окупантів (попередньо винищувачі Су-30), два безпілотні літальні апарати типу "Орлан-10" та три крилаті ракети", - йдеться в повідомленні.

Крім того, зенітними ракетними підрозділами Сухопутних військ 4 травня були також знищені ще два ворожих БПЛА.

Також зазначається, що наша авіація продовжувала виконувати бойові завдання в українському небі.

"Ударні групи штурмовиків та бомбардувальників, під прикриттям винищувачів наносять ракетно-бомбові удари по позиціях окупантів", - йдеться у зведенні.

Раніше повідомлялося, що бійці ЗСУ на сході України за добу відбили дві ворожі атаки і ліквідували 36 окупантів.

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