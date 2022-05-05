Українські військові збили за день 2 ворожі винищувачі, 4 безпілотники та 3 крилаті ракети

Українські військові за добу вразили дев'ять повітряних цілей російських окупантів, збивши 2 літаки, 4 безпілотники та 3 крилаті ракети.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Командування Повітряних Сил ЗСУ.
"Зенітними ракетними підрозділами Повітряних Сил уражено два літаки російських окупантів (попередньо винищувачі Су-30), два безпілотні літальні апарати типу "Орлан-10" та три крилаті ракети", - йдеться в повідомленні.
Крім того, зенітними ракетними підрозділами Сухопутних військ 4 травня були також знищені ще два ворожих БПЛА.
Також зазначається, що наша авіація продовжувала виконувати бойові завдання в українському небі.
"Ударні групи штурмовиків та бомбардувальників, під прикриттям винищувачів наносять ракетно-бомбові удари по позиціях окупантів", - йдеться у зведенні.
Раніше повідомлялося, що бійці ЗСУ на сході України за добу відбили дві ворожі атаки і ліквідували 36 окупантів.
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