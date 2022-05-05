Українські військові збили за день 2 ворожі винищувачі, 4 безпілотники та 3 крилаті ракети

"Зенітними ракетними підрозділами Повітряних Сил уражено два літаки російських окупантів (попередньо винищувачі Су-30), два безпілотні літальні апарати типу "Орлан-10" та три крилаті ракети", - йдеться в повідомленні.

Крім того, зенітними ракетними підрозділами Сухопутних військ 4 травня були також знищені ще два ворожих БПЛА.

Також зазначається, що наша авіація продовжувала виконувати бойові завдання в українському небі.

"Ударні групи штурмовиків та бомбардувальників, під прикриттям винищувачів наносять ракетно-бомбові удари по позиціях окупантів", - йдеться у зведенні.