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Украинские военные сбили четыре ракеты россиян над Николаевской областью

Иллюстративное фото: украинские военные сбили четыре ракеты россиян над Николаевской областью (facebook.com)
Автор: Иван Носальский

Силы противовоздушной обороны Украины сбили четыре вражеских ракеты над Николаевской областью. Они были запущены при помощи военных самолетов РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушное командование "Юг".

По информации командования, примерно в 17:30 в небе над Николаевской областью сбили крылатые ракеты типа Х (Х-101, Х-555).

Их запуск производился при помощи российских стратегических ракетоносцев-бомбардировщиков Ту-95МС и Ту-160 из северной части Каспийского моря.

В воздушном командовании напомнили, что украинцам необходимо пройти в укрытие во время воздушной тревоги.

Напомним ранее глава Николаевской ОВА Виталий Ким заявил, что в городе не планируется объявление обязательной эвакуации на фоне усиления обстрелов.

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