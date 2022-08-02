Українські військові збили чотири ракети росіян над Миколаївською областю

Сили протиповітряної оборони України збили чотири ворожі ракети над Миколаївською областю. Вони були запущені за допомогою військових літаків РФ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряне командування "Південь".
За інформацією командування, приблизно о 17:30 в небі над Миколаївською областю збили крилаті ракети типу Х (Х-101, Х-555).
Їх запуск проводився за допомогою російських стратегічних ракетоносців-бомбардувальників Ту-95МС і Ту-160 з північної частини Каспійського моря.
В повітряному командуванні нагадали, що українцям необхідно пройти в укриття під час повітряної тривоги.
Нагадаємо раніше голова Миколаївської ОВА Віталій Кім заявив, що в місті не планується оголошення обов'язкової евакуації на тлі посилення обстрілів.
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