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Украинские военные сбили беспилотник россиян в небе Винницкой области

Иллюстративное фото: украинские военные сбили беспилотник россиян в небе Винницкой области (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Сегодня, 24 августа, украинские военные уничтожили беспилотник российских оккупантов над Винницкой областью.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя руководителя Офиса президента Украины Кирилла Тимошенко в Telegram.

"Вражеский беспилотник залетел в Винницкую область. Его сбили наши военные", - написал Тимошенко.

Напомним, сегодня днем в Винницкой области сработала система ПВО. Местные власти сообщили, что в небе был уничтожен "воздушный объект".

Также мы писали, что украинские военные сегодня "приземлили" российский БПЛА "Орлан-10" в Черниговской области.

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Винницкая областьВойна России против Украины