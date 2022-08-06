ua ru
Сб, 06 августа News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Украинские военные сбили беспилотник россиян над Николаевской областью

Новина українською →
Николаевская область, Суббота 06 августа 2022 16:53
Украинские военные сбили беспилотник россиян над Николаевской областью Иллюстративное фото: украинские военные сбили беспилотник россиян над Николаевской областью (mil.gov.ua)
Автор: Иван Носальский

В субботу, 6 августа, Вооруженные силы Украины сбили вражеский беспилотник над Николаевской областью.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушное командование "Юг".

По информации командования, украинские военные обнаружили и уничтожили российский беспилотник оперативно-тактического уровня в небе над Николаевской областью.

Напомним, ранее стало известно, что в четверг, 4 августа, Вооруженные силы Украины сбили в Николаевской области два российских дрона-камикадзе "Ланцет".

Также мы писали, что в Николаеве днем 6 августа прогремели взрывы. Причина взрывов пока неизвестна, но, вероятно, город снова подвергся российским обстрелам.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вооруженные силы Украины Николаевская область Война России против Украины
NEWS
Десяток танков и 250 оккупантов: Генштаб назвал новые потери России
Десяток танков и 250 оккупантов: Генштаб назвал новые потери России
DAILY
Почему Западу выгодно давать Украине оружие и когда заработает ленд-лиз
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Почему Западу выгодно давать Украине оружие и когда заработает ленд-лиз