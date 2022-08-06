Украинские военные сбили беспилотник россиян над Николаевской областью

В субботу, 6 августа, Вооруженные силы Украины сбили вражеский беспилотник над Николаевской областью.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушное командование "Юг" .

По информации командования, украинские военные обнаружили и уничтожили российский беспилотник оперативно-тактического уровня в небе над Николаевской областью.

Напомним, ранее стало известно, что в четверг, 4 августа, Вооруженные силы Украины сбили в Николаевской области два российских дрона-камикадзе "Ланцет".

Также мы писали, что в Николаеве днем 6 августа прогремели взрывы. Причина взрывов пока неизвестна, но, вероятно, город снова подвергся российским обстрелам.

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