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В Николаеве прогремели взрывы во время воздушной тревоги

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Николаев, Суббота 06 августа 2022 16:17
В Николаеве прогремели взрывы во время воздушной тревоги Фото: в Николаеве раздаются взрывы (Getty Images)
Автор: Дмитрий Левицкий

В Николаеве днем 6 августа прогремели взрывы. Причина взрывов пока неизвестна, но, вероятно, город снова подвергся российским обстрелам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".

Сейчас другой информации о ситуации в Николаеве нет.

Однако перед взрывами в городе и Николаевской области была объявлена воздушная тревога.

Напомним, сегодня ночью оккупанты ракетами обстреляли Николаев. Была информация о тяжелораненых в результате вражеских ударов.

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Николаев Взрыв Война России против Украины
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