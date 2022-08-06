В Николаеве прогремели взрывы во время воздушной тревоги

В Николаеве днем 6 августа прогремели взрывы. Причина взрывов пока неизвестна, но, вероятно, город снова подвергся российским обстрелам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".

Сейчас другой информации о ситуации в Николаеве нет. Однако перед взрывами в городе и Николаевской области была объявлена воздушная тревога.