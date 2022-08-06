В Николаеве прогремели взрывы во время воздушной тревоги
Фото: в Николаеве раздаются взрывы (Getty Images)
В Николаеве днем 6 августа прогремели взрывы. Причина взрывов пока неизвестна, но, вероятно, город снова подвергся российским обстрелам.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".
Сейчас другой информации о ситуации в Николаеве нет.
Однако перед взрывами в городе и Николаевской области была объявлена воздушная тревога.
Напомним, сегодня ночью оккупанты ракетами обстреляли Николаев. Была информация о тяжелораненых в результате вражеских ударов.
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