Украинские военные сбили беспилотник в Днепропетровской области
Украинские военные сегодня, 1 мая, сбили еще один российский беспилотник. На этот раз цель поразили в Днепропетровской области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram начальника Днепропетровской областной военной администрации Валентина Резниченко.
"Хорошее начало дня. Наши военные сбили над Днепропетровской областью вражеский беспилотник", - сообщил он.
Отметим, утром телеграмм-каналы распространяли информацию о взрывах в Синельниковском районе.
Напомним, ранее сообщалось об уничтожении российского беспилотника над Одессой. Сегодня утром местные жители слышали звуки взрывов из-за работы средств противовоздушной обороны.
Кроме того, было опубликовано видео ликвидации российского танка в Донецкой области.
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