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Украинские военные сбили беспилотник в Днепропетровской области

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Днепропетровская область, Воскресенье 01 мая 2022 11:16
Украинские военные сбили беспилотник в Днепропетровской области Фото: начальник Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко (УНИАН)
Автор: Юлия Бойко

Украинские военные сегодня, 1 мая, сбили еще один российский беспилотник. На этот раз цель поразили в Днепропетровской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram начальника Днепропетровской областной военной администрации Валентина Резниченко.

"Хорошее начало дня. Наши военные сбили над Днепропетровской областью вражеский беспилотник", - сообщил он.

Отметим, утром телеграмм-каналы распространяли информацию о взрывах в Синельниковском районе.

Напомним, ранее сообщалось об уничтожении российского беспилотника над Одессой. Сегодня утром местные жители слышали звуки взрывов из-за работы средств противовоздушной обороны.

Кроме того, было опубликовано видео ликвидации российского танка в Донецкой области.

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