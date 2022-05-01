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Сбили беспилотник. Названа причина утренних взрывов в Одессе

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Одесса, Воскресенье 01 мая 2022 10:23
Сбили беспилотник. Названа причина утренних взрывов в Одессе Фото: над Одессой сегодня сбили беспилотник (GettyImages)
Автор: Александр Мороз

Украинские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили российский беспилотник над Одессой. Именно с работой ПВО связаны утренние звуки взрывов в городе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местное издание "Думская".

В частности, информацию об уничтожении российского беспилотника подтвердило Оперативное командование "Юг". Воздушную цель сбили около 09:45.

По российскому беспилотнику сработали зенитные ракеты, цель была успешно поражена.

Напомним, ранее сообщалось, что в Николаевской и Одесской областях утром прогремели взрывы. В частности, в Николаевской области российские войска при обстреле попали в хранилище химических удобрений.

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