Українські військові збили безпілотник у Дніпропетровській області
Українські військові сьогодні, 1 травня, збили ще одного російського безпілотника. Цього разу мету вразили на Дніпропетровщині.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram начальника Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентина Резніченка.
"Добрий початок дня. Наші військові збили над Дніпропетровською областю ворожий безпілотник", - повідомив він. Зазначимо, вранці телеграм-канали розповсюджували інформацію про вибухи у Синельниківському районі.
Нагадаємо, раніше повідомлялося про знищення російського безпілотника над Одесою. Сьогодні вранці місцеві жителі чули звуки вибухів через роботу засобів протиповітряної оборони.
Окрім того, було опубліковано відео ліквідації російського танка на Донеччині.
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