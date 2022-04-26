Украинские военные сбили 3 вражеских самолета, 4 БПЛА и 3 крылатые ракеты за день

Украинские военные в течение суток поразили 10 воздушных целей российских захватчиков. Были уничтожены три вражеских истребителя-бомбардировщика, четыре беспилотника и три крылатые ракеты.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Командования Воздушных Сил ВСУ.
Военные отметили, что противник за две недели до 9 мая активизировал свои агрессивные действия, и 25 апреля оккупанты выпустили по Украине немалое количество крылатых ракет - прежде всего по объектам инфраструктуры и узловым железнодорожным станциям.
"На Восточном и Южном направлениях рашисты совершили несколько авианалетов и, традиционно, потеряли три самолета. Всего за сутки 25 апреля было поражено 10 воздушных целей", - говорится в сообщении.
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Также в Командовании ВС ВСУ опубликовали видео, как происходит боевая работа внутри Бук-М1, где боевой расчет зенитного ракетного комплекса сбил российский истребитель-бомбардировщик Су-34 в Харьковской области.
Ранее сообщалось, что перед этим, в течение 23 апреля, военные ВСУ поразили 17 воздушных целей российских оккупантов.
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