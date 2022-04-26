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Украинские военные сбили 3 вражеских самолета, 4 БПЛА и 3 крылатые ракеты за день

Фото: ВСУ за день поразили 10 воздушных целей оккупантов (facebook.com/kpszsu)
Автор: Владимир Костырин

Украинские военные в течение суток поразили 10 воздушных целей российских захватчиков. Были уничтожены три вражеских истребителя-бомбардировщика, четыре беспилотника и три крылатые ракеты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Командования Воздушных Сил ВСУ.

Военные отметили, что противник за две недели до 9 мая активизировал свои агрессивные действия, и 25 апреля оккупанты выпустили по Украине немалое количество крылатых ракет - прежде всего по объектам инфраструктуры и узловым железнодорожным станциям.

"На Восточном и Южном направлениях рашисты совершили несколько авианалетов и, традиционно, потеряли три самолета. Всего за сутки 25 апреля было поражено 10 воздушных целей", - говорится в сообщении.

А именно:

  • 3 самолета (Су-34, Су-35, Су-30);
  • 3 крылатые ракеты;
  • 4 БпЛА ОТР (предположительно "Орлан-10").

Также в Командовании ВС ВСУ опубликовали видео, как происходит боевая работа внутри Бук-М1, где боевой расчет зенитного ракетного комплекса сбил российский истребитель-бомбардировщик Су-34 в Харьковской области.

Видео: боевая работа расчета Бук-М1 и ликвидация российского бомбардировщика Су-25

Ранее сообщалось, что перед этим, в течение 23 апреля, военные ВСУ поразили 17 воздушных целей российских оккупантов.

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