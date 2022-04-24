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ВСУ за сутки сбили 17 воздушных целей оккупантов

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Воскресенье 24 апреля 2022 00:32
ВСУ за сутки сбили 17 воздушных целей оккупантов Фото: ВСу продолжают сбивать российскую военную авиацию (t.me/zaborona_com)
Автор: Владимир Костырин

Подразделения зенитных ракетных войск Воздушных Сил и Сухопутных войск Украины в течение суток поразили 17 воздушных целей российских оккупантов, уничтожив 3 самолета, 9 беспилотников оперативно-тактического уровня, и 5 крылатых ракет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Командования Воздушных Сил ВСУ.

Военные отметили, что минувший день оказался непростым для украинских защитников, как и остальные. При этом в течение 23 апреля удалось сбить:

  • 3 самолета (предварительно Су-34, Су-35, Су-25);
  • 5 крылатых ракет
  • 9 БпЛА ОТР (предположительно "Орлан-10").

"Военно-транспортная, истребительная, бомбардировочная, штурмовая авиация Воздушных Сил продолжает выполнение задач в воздушном пространстве Украины, поддерживает и прикрывает наземные войска, наносит огневые поражения по позициям российских оккупационных войск", - говорится в сообщении.

Также наша противовоздушная оборона продолжает уничтожать врага в небе Украины.

Ранее сообщалось, что перед этим "урожайным днем" по трофеям для ВС ВСУ было 21 апреля, когда в течение суток наши военные сбили 3 российских самолета, 3 вертолета и еще 9 беспилотников.

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