ВСУ за сутки сбили 17 воздушных целей оккупантов

Подразделения зенитных ракетных войск Воздушных Сил и Сухопутных войск Украины в течение суток поразили 17 воздушных целей российских оккупантов, уничтожив 3 самолета, 9 беспилотников оперативно-тактического уровня, и 5 крылатых ракет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Командования Воздушных Сил ВСУ.

Военные отметили, что минувший день оказался непростым для украинских защитников, как и остальные. При этом в течение 23 апреля удалось сбить:

3 самолета (предварительно Су-34, Су-35, Су-25);

5 крылатых ракет

9 БпЛА ОТР (предположительно "Орлан-10").

"Военно-транспортная, истребительная, бомбардировочная, штурмовая авиация Воздушных Сил продолжает выполнение задач в воздушном пространстве Украины, поддерживает и прикрывает наземные войска, наносит огневые поражения по позициям российских оккупационных войск", - говорится в сообщении.

Также наша противовоздушная оборона продолжает уничтожать врага в небе Украины.