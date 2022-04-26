RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Українські військові збили 3 ворожих літаки, 4 БПЛА і 3 крилаті ракети за день

Фото: ЗСУ за день уразили 10 повітряних цілей окупантів (facebook.com/kpszsu)
Автор: Володимир Костирін

Українські військові протягом доби уразили 10 повітряних цілей російських загарбників. Були знищені три ворожих винищувачі-бомбардувальники, чотири безпілотники та три крилаті ракети.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Командування Повітряних Сил ЗСУ.

Військові зазначили, що противник за два тижні до 9 травня активізував свої агресивні дії, і 25 квітня окупанти випустили по Україні чималу кількість крилатих ракет - насамперед по об'єктах інфраструктури та вузловим залізничним станціям.

"На Східному та Південному напрямках рашисти здійснили кілька авіанальотів і, традиційно, втратили три літаки. Загалом за добу 25 квітня уражено 10 повітряних цілей", - йдеться в повідомленні.

А саме:

  • 3 літаки (Су-34, Су-35, Су-30);
  • 3 крилаті ракети;
  • 4 БПЛА ОТР (імовірно "Орлан-10").

Також у Командуванні ПС ЗСУ опублікували відео, як відбувається бойова робота всередині Бук-М1, де бойовий розрахунок зенітного ракетного комплексу збив російський винищувач-бомбардувальник Су-34 в Харківській області.

Відео: бойова робота розрахунку Бук-М1 і ліквідація російського бомбардувальника Су-25

Раніше повідомлялося, що перед цим, протягом 23 квітня, військові ЗСУ вразили 17 повітряних цілей російських окупантів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Перемога буде за нами! Слава Україні!

Читайте РБК-Україна в Google News
Міністерство оборони УкраїниЗбройні сили УкраїниВоздушные силы УкраиныВійна Росії проти України