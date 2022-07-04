UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Украинские военные провели успешные операции на Харьковском и Изюмском направлениях

Фото: украинские военные провели успешные операции на Харьковском и Изюмском направлениях (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Украинские защитники ликвидировали большое количество оккупантов и их техники на Харьковском направлении и уничтожили склад боеприпасов на Изюмском направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на председателя Харьковской ОВА Олега Синегубова.

Он отметил, что ВСУ держат свои позиции.

"Хочу отдельно поблагодарить 228 батальон 127 бригады теробороны Харькова, которые провели на Харьковском направлении успешную операцию. Не потеряв ни одного воина, они уничтожили большое количество живой силы противника и его бронированной техники", - написал он.

Синегубов также сообщил, что украинские военные достигли успехов и на Изюмском направлении. Там защитники уничтожили очередной российский склад с боеприпасами.

Напомним, сегодня ночью оккупанты ударили по школе в Харькове.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вооруженные силы УкраиныХарьков