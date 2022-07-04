Українські військові провели успішні операції на Харківському та Ізюмському напрямках

Українські захисники ліквідували велику кількість окупантів і їхньої техніки на Харківському напрямку та знищили склад боєприпасів на Ізюмському напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Харківської ОВА Олега Синєгубова .

Він зазначив, що ЗСУ тримають свої позиції.

"Хочу окремо подякувати 228 батальйону 127 бригади тероборони Харкова, які провели на Харківському напрямку успішну операцію. Не втративши жодного воїна, вони знищили велику кількість живої сили противника та його броньованої техніки", - написав він.

Синєгубов також повідомив, що українські військові досягли успіхів і на Ізюмському напрямку. Там захисники знищили черговий російський склад з боєприпасами.