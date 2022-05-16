Украинские военные проходят обучение на словацких самоходных гаубицах Zuzana 2

В Словакии украинские военные уже проходят обучение на словацких самоходных установках Zuzana 2. Однако пока соглашение об их продаже Украине еще не заключено.

Об этом заявил министр обороны Словакии Ярослав Надь, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Aktuality .

"Я могу подтвердить - и вы первые, кому я это подтвердил, - что обучение украинцев на этой технике уже идет, поэтому есть серьезный и очень интенсивный интерес", - заявил министр в комментарии изданию.

После подписания соглашения на покупку самоходных гаубиц некоторые из них могут быть доставлены в Украину почти сразу.

"Следует отметить, что это машины, которые находятся в производстве. То есть какие-то мы должны отдать сразу или в ближайшие недели. А какие-то потом в ближайшие месяцы", - заявил Надь.

По словам министра, постепенно украинские военные должны получить, по меньшей мере, восемь единиц самоходных гаубиц.

Также Надь назвал три направления, на которых сейчас сосредоточена международная помощь Украине. Это наземные технологии, системы противовоздушной обороны и противотанковые управляемые ракеты.