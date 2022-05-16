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Українські військові проходять навчання на словацьких самохідних гаубицях Zuzana 2

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Понеділок 16 травня 2022 15:28
Українські військові проходять навчання на словацьких самохідних гаубицях Zuzana 2 Фото: українські військові проходять навчання на словацьких самохідних гаубицях Zuzana 2 (flickr.com)
Автор: Валерія Поліщук

У Словаччині українські військові вже проходять навчання на словацьких самохідних установках Zuzana 2. Однак поки угода про їх продаж Україні ще не укладена.

Про це заявив Міністр оборони Словаччини Ярослав Надь, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Aktuality.

"Я можу підтвердити - і ви перші, кому я це підтвердив , - що навчання українців на цій техніці вже йде, тому є серйозний і дуже інтенсивний інтерес", - заявив міністр у коментарі виданню.

Після підписання угоди на купівлю самохідних гаубиць деякі з них можуть бути доставлені в Україну майже відразу.

"Слід зазначити, що це машини, які знаходяться у виробництві. Тобто якісь ми повинні віддати відразу або в найближчі тижні. А якісь потім у найближчі місяці", - заявив Надь.

За словами міністра, поступово українські військові повинні отримати, щонайменше, вісім одиниць самохідних гаубиць.

Також Надь назвав три напрямки, на яких зараз зосереджена міжнародна допомога Україні. Це наземні технології, системи протиповітряної оборони і протитанкові керовані ракети.

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