Украинские военные продвинулись до границы с РФ в Харьковской области

Бойцы Вооруженных сил Украины сумели продвинуться к границе с Россией на севере Харьковской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Суспільне Харків ".

Стоит заметить, что сегодня, 11 сентября, украинские военные смогли успешно продвинуться на севере Харьковской области.

Издание обнародовало видео, на котором командир добровольческого подразделения "Хартия" Всеволод Кожемяко показывает, как украинские военные установили флаг на одном из мест пересечения границы с РФ.

Так стало известно, что украинские военные вошли в поселок Казачья Лопань Харьковской области, который находится в нескольких километрах от границы с РФ.

Также мы писали, что украинские военные вошли в село Гоптовка Харьковской области, которое находится менее чем в двух километрах от границы с Россией.

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