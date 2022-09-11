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Украинские военные продвинулись до границы с РФ в Харьковской области

Иллюстративное фото: украинские военные продвинулись до границы с РФ в Харьковской области (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Бойцы Вооруженных сил Украины сумели продвинуться к границе с Россией на севере Харьковской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне Харків".

Издание обнародовало видео, на котором командир добровольческого подразделения "Хартия" Всеволод Кожемяко показывает, как украинские военные установили флаг на одном из мест пересечения границы с РФ.

Стоит заметить, что сегодня, 11 сентября, украинские военные смогли успешно продвинуться на севере Харьковской области.

Так стало известно, что украинские военные вошли в поселок Казачья Лопань Харьковской области, который находится в нескольких километрах от границы с РФ.

Также мы писали, что украинские военные вошли в село Гоптовка Харьковской области, которое находится менее чем в двух километрах от границы с Россией.

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Вооруженные силы УкраиныХарьковГраница с РФВойна России против Украины