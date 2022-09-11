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Українські військові просунулися до кордону з РФ в Харківській області

Ілюстративне фото: українські військові просунулися до кордону з РФ у Харківській області (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Бійці Збройних сил України зуміли просунутися до кордону з Росією на півночі Харківської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне Харків".

Видання оприлюднило відео, на якому командир добровольчого підрозділу "Хартія" Всеволод Кожемяко показує, як українські військові встановили прапор на одному з місць перетину кордону з РФ.

Варто зауважити, що сьогодні, 11 вересня, українські військові змогли успішно просунутися на півночі Харківської області.

Так стало відомо, що українські військові увійшли в селище Козача Лопань Харківської області, яке знаходиться в декількох кілометрах від кордону з РФ.

Також ми писали, що українські військові увійшли в село Гоптівка Харківської області, яке знаходиться менш ніж за два кілометри від кордону з Росією.

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Збройні сили УкраїниХарківКордон з РФВійна Росії проти України