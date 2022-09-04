Украинские военные продлевают оккупантам летнюю жару. Работу артиллеристов показали на видео

Украинские артиллеристы "отрабатывают" по позициям российских оккупантов. Их работу показали на видео.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на 53 отдельную механизированную бригаду имени князя Владимира Мономаха в Facebook .

"Погода изменилась, чувствуется осенняя прохлада ... но боги войны княжеской бригады продлевают оккупантам беспощадную летнюю жару. Так, после работы наших артиллеристов, стремительно растет температура вокруг, исключительно, московской орды", - говорится в сообщении.

Напомним, украинские военные нанесли удары по районам сосредоточения живой силы и техники, опорным и командным пунктам оккупантов на юге.

Ранее украинские десантники уничтожили два вражеских танка и живую силу противника. Они показали свою работу на видео.

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