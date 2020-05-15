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Украинские военные попали под обстрел вблизи Орехово, есть раненые

Новости » Происшествия     15.05.2020 - 16:24
Украинские военные попали под обстрел вблизи Орехово, есть раненые
Иллюстративное фото (flickr.com/ministryofdefenceua)

Осколочные ранения получили 2 военнослужащих

Пророссийские боевики сегодня, 15 мая, осуществили коварный обстрел позиций Объединенных сил вблизи Орехового. В результате обстрела ранения получили 2 военных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу операции Объединенных сил в Facebook.

По данным командования, российско-оккупационные силы обстреляли позиции украинских подразделений из автоматических станковых и подствольных гранатометов и стрелкового оружия.

В результате вражеского обстрела двое украинских военнослужащих получили осколочные ранения. Пострадавших военных оперативно доставили в лечебное учреждение и оказали медицинскую помощь.

"В ответ на такие коварные и преступные действия, подразделения Объединенных сил для подавления вражеского огня, использовали штатное вооружение. Потери противника уточняются", - добавили в штабе ООС.

Украинские военные попали под обстрел вблизи Орехово, есть раненые

Напомним, ранее сообщалось, что с начала текущих суток пророссийские боевики не проявляли никакой огневой активности. По состоянию на 12:00 на Донбассе не было зафиксировано ни одного нарушения режима прекращения огня.

Также РБК-Украина писало, что вблизи оккупированного Докучаевская украинские военнослужащие обнаружили женщину, которая пострадала от подрыва на противопехотной мине российского производства. Раненую мирную жительницу эвакуировали в безопасное место, где ей оказали неотложную медицинскую помощь.

Автор: Дмитро Левицький

Теги Новости Украины ДонбассобстрелООС
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