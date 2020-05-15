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От начала суток боевики на Донбассе ни разу не проявляли активности

Новости » Происшествия     15.05.2020 - 13:12
От начала суток боевики на Донбассе ни разу не проявляли активности
Иллюстративное фото (mil.gov.ua)

На Донбассе образовался режим "тишины"

Сегодня, 15 мая, российские оккупационные войска на Донбассе ни разу не проявляли активности. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

Как сообщается, от начала текущих суток, по состоянию на 12:00, российские оккупационные войска не проявляли активности на линии соприкосновения в зоне ООС. Таким образом на Донбассе образовался режим “тишины”.

Напомним, в течение минувших суток на Донбассе боевики 11 раз нарушили режим прекращения огня. Обстрелы украинских позиций осуществляли из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибров 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Кроме того, 13 мая на Донбассе, в зоне операции Объединенных сил во время плановых занятий погибли двое украинских военных.

Также РБК-Украина писало, что вчера представитель администрации президента России Дмитрий Козак провел переговоры в Германии с представителями немецкого правительства в отношении урегулирование конфликта на Донбассе. По итогам Козак заявил, что эти переговоры дадут дополнительный импульс нормандском формата. При этом переговоры прошли без участия украинской стороны.

Автор: Андрей Козловский

Теги Новости Украины ДонбассбоевикиООС
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