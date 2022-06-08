ru ua
Ср, 08 июня News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Украинские военные получают сообщения с угрозами от оккупантов

Новина українською →
Украина, Среда 08 июня 2022 15:06
Украинские военные получают сообщения с угрозами от оккупантов Фото: защитники получают угрозы от оккупантов через сообщения (president gov ua)
Автор: Наталья Юрченко

Оккупанты рассылают украинским защитникам угрозы через сообщения. Военных призывают сложить оружие и перейти на сторону врага.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ.

Сообщения украинские защитники получают как в смс, так и в мессенджерах - Телеграмме, Вайбере, Сигнале и Ватсапе. В них призывают сложить оружие, предать присягу, сдаться в плен или перейти на сторону врага.

Кроме того, оккупанты усиливают угрозы личными данными, указывают имена и фамилии, код плательщика налогов, место регистрации и информацию о семье. В случае продолжения службы, по местам проживания бойца и его семьи якобы будут нанесены точные ракетные удары.

Такие угрозы направлены на то, чтобы дестабилизировать морально и психологически украинских защитников, посеять сомнения и снизить боевой дух. Однако часто данные бойцов, которые присылает враг, являются устаревшими.

"Таким образом, не вызывает сомнений, что отправленные угрозы являются обычными манипуляциями человеческой психикой", - говорится в сообщении.

Украинские военные получают сообщения с угрозами от оккупантовФото: украинским бойцам рассылают сообщения с угрозами (facebook.com/GeneralStaff.ua)

Напомним, в Госспецсвязи дали советы украинцам, как безопасно быть на связи в оккупации.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Генштаб ВСУ Война России против Украины
NEWS
Украина направила предложения по седьмому пакету санкций: в МИД рассказали детали
Украина направила предложения по седьмому пакету санкций: в МИД рассказали детали
DAILY
Сергей Гайдай: Угрозы окружения наших сил на Луганщине пока нет
Владислав Красинскийзаместитель главного редактора Сергей Гайдай: Угрозы окружения наших сил на Луганщине пока нет