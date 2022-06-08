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Українські військові отримують повідомлення з погрозами від окупантів

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Україна, Середа 08 червня 2022 15:06
Українські військові отримують повідомлення з погрозами від окупантів Фото: захисники отримують погрози від окупантів через повідомлення (president gov ua)
Автор: Наталія Юрченко

Окупанти розсилають українським захисникам погрози через повідомлення. Військових закликають скласти зброю та перейти на бік ворога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ.

Повідомлення українські захисники отримують як в смс, так і у месенджерах - Телеграмі, Вайбері, Сігналі та Ватсапі. У них закликають скласти зброю, зрадити присязі, здатися в полон або перейти на бік ворога.

Крім того, окупанти підсилюють погрози особистими даними, вказують прізвища та імена, код платника податків, місця реєстрації та інформацію про сім'ю. У випадку продовження служби, по місцях проживання бійця та його сім'ї нібито буде завдано точних ракетних ударів.

Такі погрози спрямовані на те, аби дестабілізувати морально та психологічно українських захисників, посіяти сумніви та знизити бойовий дух. Проте часто дані бійців, які надсилає ворог, є застарілими.

"Таким чином, не викликає сумнівів, що надіслані погрози є звичайними маніпуляціями людською психікою", - йдеться у повідомленні.

Українські військові отримують повідомлення з погрозами від окупантівФото: українським бійцям розсилають повідомлення з погрозами (facebook.com/GeneralStaff.ua)

Нагадаємо, у Держспецзв’язку дали поради українцям, як безпечно бути на зв'язку в окупації.

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