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Как безопасно быть на связи в оккупации: советы для украинцев

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Вторник 07 июня 2022 22:16
Как безопасно быть на связи в оккупации: советы для украинцев Иллюстративное фото (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Украинцам, которые находятся на временно оккупированных территориях, предоставили несколько советов по поддержанию связи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госспецсвязи.

Сообщается, что в случае, если нет сети оператора, то необходимо попытаться подключиться к другим украинским мобильным операторам с помощью национального роуминга.

При этом в Госспецсвязи подчеркивают, что по возможности не надо покупать российские SIM-карты. Если покупать SIM-карту РФ все же приходится, то нужно делать это без предоставления паспортных данных.

Гражданам, интернет которых подключен к украинской сети, советуют общаться со всеми через мессенджеры в домашней Wi-Fi сети. Общение в мобильной сети русских операторов нужно ограничить для своей безопасности.

Если же интернет подключен к российской сети, то отмечается необходимость использования VPN-сервисов на телефоне и компьютере.

Напомним, ранее глава Минреинтеграции Ирина Верещук заявляла, что жителям временно оккупированных районов не следует оставаться в контролируемых РФ населенных пунктах и ​​брать российские паспорта.

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