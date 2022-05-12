Украинские военные показали, как в Рубежном уничтожили российскую БМП

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на бригаду быстрого реагирования Национальной гвардии Украины.

На видео видно, как на вражескую БМП-1 наводят прицел и выстреливают в нее.

Обезвредить боевую машину пехоты военным удалось в Рубежном с помощью "Стугны".

Отмечается, что Нацгвардия совместно с побратимами из отдельной 81-й аэромобильной бригады серьезно взялись за вооружение армии страны-агрессора.

Ранее мы сообщали, что ВСУ уничтожили вражеский танк.

Также мы писали, что ВСУ показали видео уничтожения Байрактаром пункта управления огнем артиллерии оккупантов.

Все оперативные и только проверенные новости без российской пропаганды и фейков - в группах РБК-Украина в Telegram и Viber. Присоединяйся!

Победа будет за нами! Слава Украине!