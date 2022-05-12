Українські військові показали, як у Рубіжному знищили російську БМП

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на бригаду швидкого реагування Національної гвардії України.

На відео видно, як на ворожу БМП-1 наводять приціл та вистрілюють у неї.

Знешкодити бойову машину піхоти військовим вдалося у Рубіжному за допомогою "Стугни".

Зазначається, що Нацгвардія спільно з побратимами з окремої 81-ї аеромобільної бригади серйозно взялися за озброєння армії країни-агресорки.

Раніше ми повідомляли, що ЗСУ знищили ворожий танк.

Також ми писали, що ЗСУ показали відео знищення Байрактаром пункту управління вогнем артилерії окупантів.

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