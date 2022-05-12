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Українські військові показали, як у Рубіжному знищили російську БМП

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Рубіжне, Четвер 12 травня 2022 15:17
Українські військові показали, як у Рубіжному знищили російську БМП Український військовий (УНІАН)
Автор: Тетяна Самарук

Збройні сили України у Рубіжному знешкодили ворожу БМП-1.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на бригаду швидкого реагування Національної гвардії України.

Зазначається, що Нацгвардія спільно з побратимами з окремої 81-ї аеромобільної бригади серйозно взялися за озброєння армії країни-агресорки.

Знешкодити бойову машину піхоти військовим вдалося у Рубіжному за допомогою "Стугни".

На відео видно, як на ворожу БМП-1 наводять приціл та вистрілюють у неї.

Раніше ми повідомляли, що ЗСУ знищили ворожий танк.

Також ми писали, що ЗСУ показали відео знищення Байрактаром пункту управління вогнем артилерії окупантів.

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Збройні сили України Рубежное
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