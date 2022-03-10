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Украинские военные показали новые трофеи от оккупанта в Сумской области

Автор: Светлана Мащенко

Украинские военные показали новые трофеи - военная техника была уничтожена и сожжена в Сумской области.

Смотрите ниже в материале РБК-Украина достижения украинцев и потери россиян где-то в полях украинского севера.

"Еще одна разбитая и сожженная логистическая колонна ВС РФ. Под Сумами", - подписаны кадры из Telegram-канала "Третья сила".

Ранее мы писали, что под Киевом украинские военные показали новую "коллекцию" трофеев от оккупанта.

И не только технику коллекционируют украинцы, но и военнопленных. Недавно появился новый "фотоальбом" с лицами российской армии.

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