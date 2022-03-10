Українські військові показали нові трофеї від окупанта в Сумській області

Українські військові показали нові трофеї - воєнна техніка була знищена і спалена в Сумській області.

Дивіться нижче в матеріалі РБК-Україна здобутки українців і втрати росіян десь в полях української півночі.

"Ще одна розбита та спалена логістична колона ЗС РФ. Під Сумами", - підписані кадри з Telegram-каналу "Третя сила".

Раніше ми писали, що під Києвом українські військові показали нову "колекцію" трофеїв від окупанта.

І не тільки техніку колекціонують українці, а й військовополонених. Нещодавно з'явився новий "фотоальбом" з обличчями російської армії.

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