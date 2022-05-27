Украинские военные подняли шум в Херсонской области. Арестович говорит о контратаке

"В Херсонской области интересные события. На Давидов Брод сегодня объявили чуть ли не наше контрнаступление, которое должна разрезать группировка. Я бы такого статуса ему пока не дал, но предоставил бы статус удачной контратаки украинских войск. Но она не очень мала, потому что там очень суетился противник и был сбит Су-35 при попытке перехватить украинские штурмовики", - говорит Арестович.

Он добавляет, что это похоже на нашу попытку разрезать российскую правобережную группировку пополам.

"Русские очень испугались. История очень перспективная", - подытожил советник главы ОП Украины.