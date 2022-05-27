Українські військові наробили галасу в Херсонській області. Арестович говорить про контратаку

На півдні України ЗСУ контратакували противника. Бойові дії проходили у населеному пункті Давидів Брід.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радник глави ОП України Олексія Арестовича.
"У Херсонській області цікаві події. На Давидів Брід сьогодні оголосили ледь не наш контрнаступ, який має розрізати угруповання. Я б такого статусу йому поки не надав, але надав би статус вдалої контратаки українських військ. Але вона не дуже мала, бо там дуже метушився противник і був збитий Су-35 при спробі перехопити українські штурмовики", - говрить Арестович.
Він додає, що це схоже на нашу спробу розрізати російське правобережне угрупування навпіл.
"Росіяни дуже злякалися. Історія дуже перспективна", - підсумував радник глави ОП України.
Нагадаємо, 27 травня українські захисники збили ворожий винищувач Су-35 у небі над Херсонською областю. Російський літак "полював" на українські штурмовики.
У Генштабі ЗСУ повідомляють, після численних втрат, російські військові почли доукомплектовувати свої підрозділи додатковою технікою. На територію Херсонської області стягують БМП, РСЗВ та автомобільну техніку.