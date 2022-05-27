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Українські військові наробили галасу в Херсонській області. Арестович говорить про контратаку

Фото: Олексій Арестович (bukinfo.com.ua)
Автор: Євгеній Прокопенко

На півдні України ЗСУ контратакували противника. Бойові дії проходили у населеному пункті Давидів Брід.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радник глави ОП України Олексія Арестовича.

"У Херсонській області цікаві події. На Давидів Брід сьогодні оголосили ледь не наш контрнаступ, який має розрізати угруповання. Я б такого статусу йому поки не надав, але надав би статус вдалої контратаки українських військ. Але вона не дуже мала, бо там дуже метушився противник і був збитий Су-35 при спробі перехопити українські штурмовики", - говрить Арестович.

Він додає, що це схоже на нашу спробу розрізати російське правобережне угрупування навпіл.

"Росіяни дуже злякалися. Історія дуже перспективна", - підсумував радник глави ОП України.

Нагадаємо, 27 травня українські захисники збили ворожий винищувач Су-35 у небі над Херсонською областю. Російський літак "полював" на українські штурмовики.

У Генштабі ЗСУ повідомляють, після численних втрат, російські військові почли доукомплектовувати свої підрозділи додатковою технікою. На територію Херсонської області стягують БМП, РСЗВ та автомобільну техніку.

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