ru ua
Сб, 16 июля News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Украинские военные подбили два российских танка на востоке (видео)

Новина українською →
Украина, Суббота 16 июля 2022 18:02
Украинские военные подбили два российских танка на востоке (видео) Иллюстративное фото: украинские военные подбили два российских танка на востоке (wikipedia.org)
Автор: Иван Носальский

Бойцы ВСУ подбили два танка российских оккупантов на восточном фронте при помощи ПТРК "Стугна".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на 80 отдельную десантно-штурмовую бригаду ДШВ ВСУ в Facebook.

"Российское железо топтало остатки сгоревшего украинского поля. Но искусным попаданием наши "птуристы" отомстили за нашу землю, за наше зерно", - подчеркивают в бригаде.

Напомним, ранее стало известно, что украинские военные уничтожили две российских САУ "Нона" и склад с артиллерийскими боеприпасами в Харьковской области.

Также мы писали, что нацгвардеец на срочной службе с начала полномасштабного вторжения подбил пять российских военных самолетов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вооруженные силы Украины Война России против Украины
NEWS
Резников считает реальным окончание войны до конца года: что для этого нужно
Резников считает реальным окончание войны до конца года: что для этого нужно
DAILY
Генерал армии США Марк Арнольд: Украина может победить Россию в течение года
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Генерал армии США Марк Арнольд: Украина может победить Россию в течение года