Украинские военные подбили два российских танка на востоке (видео)

Бойцы ВСУ подбили два танка российских оккупантов на восточном фронте при помощи ПТРК "Стугна".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на 80 отдельную десантно-штурмовую бригаду ДШВ ВСУ в Facebook.

"Российское железо топтало остатки сгоревшего украинского поля. Но искусным попаданием наши "птуристы" отомстили за нашу землю, за наше зерно", - подчеркивают в бригаде.

Напомним, ранее стало известно, что украинские военные уничтожили две российских САУ "Нона" и склад с артиллерийскими боеприпасами в Харьковской области.

Также мы писали, что нацгвардеец на срочной службе с начала полномасштабного вторжения подбил пять российских военных самолетов.

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