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Срочник из Нацгвардии подбил пять российских самолетов

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Киев, Четверг 14 июля 2022 20:49
Срочник из Нацгвардии подбил пять российских самолетов Фото: украинский срочник сбил пять самолетов Су-25 (GettyImages)
Автор: Илона Свиридова

Нацгвардеец на срочной службе с начала полномасштабного вторжения подбил пять российских военных самолетов. Имя бойца не раскрывается.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на НГУ.

Как рассказал начальник оперативного управления штаба Главного управления НГУ генерал-майор Алексей Надточий, на прошлой неделе бойцы Нацгвардии сбили два самолета.

"На этой неделе военнослужащим Нацгвардии, кстати, срочной службы, из ПЗРК были подбиты два вражеских штурмовых самолета Су-25. На счету героя-гвардейца уже пять вражеских самолетов", - отметил он.

Напомним, ранее сообщалось, что российская пропаганда распространила данные о якобы уничтожении втрое больше украинских самолетов Су-25, чем было на вооружении Украины до войны.

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