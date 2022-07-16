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Українські військові підбили два російські танки на сході (відео)

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Україна, Субота 16 липня 2022 18:02
Українські військові підбили два російські танки на сході (відео) Ілюстративне фото: українські військові підбили два російські танки на сході (wikipedia.org)
Автор: Іван Носальський

Бійці ЗСУ підбили два танки російських окупантів на східному фронті за допомогою ПТРК "Стугна".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на 80 окрему десантно-штурмову бригаду ДШВ ЗСУ в Facebook.

"Російське залізо топтало залишки згорілого українського поля. Але майстерним попаданням наші "птуристи" помстилися за нашу землю, за наше зерно", - підкреслюють в бригаді.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що українські військові знищили дві російські САУ "Нона" і склад з артилерійськими боєприпасами в Харківській області.

Також ми писали, що нацгвардієць на строковій службі з початку повномасштабного вторгнення підбив п'ять російських військових літаків.

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