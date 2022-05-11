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Украинские военные из "Перуна" уничтожили вертолет РФ под Изюмом

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Харьков, Среда 11 мая 2022 16:31
Украинские военные из "Перуна" уничтожили вертолет РФ под Изюмом Фото: российский Ка-52 (wikipedia.org)
Автор: Наталия Гурковская

В среду, 11 мая, в Харьковской области десантники из Житомира сбили российский разведывательно-ударный вертолет Ка-52.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Командования Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины.

"Подразделением противовоздушной обороны 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады ДШВ ВС Украины с ПЗРК "Перун" был сбит российский разведывательно-ударный вертолет Ка-52", - говорится в сообщении.

Военный эксперт Юрий Кочевенко уточнил, что уничтожение Ка-52 произошло в районе Изюма.

Как сообщалось, украинская ПВО Сухопутных войск и Воздушных Сил, а также бойцы десантно-штурмовых войск ВСУ поразили в течение суток 10 мая 5 воздушных целей российских оккупантов, сбив 4 беспилотника и 1 вертолет.

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