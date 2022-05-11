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Українські військові з "Перуна" знищили гелікоптер РФ під Ізюмом

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Харьків, Середа 11 травня 2022 16:31
Українські військові з "Перуна" знищили гелікоптер РФ під Ізюмом Фото: російський Ка-52 (wikipedia.org)
Автор: Наталія Гурковська

У середу, 11 травня, в Харківській області десантники з Житомира збили російський розвідувально-ударний вертоліт Ка-52.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Командування Десантно-штурмових військ Збройних Сил України.

"Підрозділом протиповітряної оброни 95-ї окремої десантно-штурмової бригади ДШВ ЗС України з ПЗРК “Перун” був збитий російський розвідувально-ударний вертоліт Ка-52", - йдеться в повідомленні.

Військовий експерт Юрій Кочевенко уточнив, що знищення Ка-52 трапилось в районі Ізюму.

Як повідомлялось, українська ППО Сухопутних військ і повітряних Сил, а також бійці десантно-штурмових військ ЗСУ уразили протягом доби 5 повітряних цілей російських окупантів, збивши 4 безпілотники та 1 гвинтокрил.

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