Украинские военные ответили на атаку боевиков возле Крымского

Иллюстративное фото (mil.gov.ua)

Обстрел возле Крымского произошел ночью, еще один произошел утром возле Павлополя

В районе проведения операции Объединенных сил (ООС) на Донбассе с начала четверга, 8 ноября, боевики дважды пытались обстрелять украинские позиции. Украинские военные ответили на обстрел возле Крымского, сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя Минобороны Дмитрия Гуцуляка.

В частности, один из обстрелов вдбувся ночью в районе Крымского - боевики выпустили 10 мин калибра 82 мм и вели обстрелы из гранатометов и стрелкового оружия.

"Подразделение Объединенных сил принудил врага к соблюдению режима тишины, применяя штатное пехотное вооружение", - сказал Гуцуляк.

Также уже утром, после 6:00 боевики провели обстрел возле Павлополя из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Никто из украинских военнослужащих ранен не был. Потери противника уточняются.

Напомним, за прошедшие сутки, 7 ноября, на Донбассе в результате обстрелов со стороны боевиков трое украинских военных получили ранения. Боевики провели 19 обстрелов. Украинские военные 10 раз ответили на атаки, не нарушая минские соглашения.