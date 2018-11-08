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Українські військові придушили атаку бойовиків біля Кримського

Новини » Надзвичайні події    08.11.2018 - 15:11
Ілюстративне фото (mil.gov.ua)
Ілюстративне фото (mil.gov.ua)

Обстріл біля Кримського відбувся вночі, ще один стався зранку біля Павлопіля

У районі проведення операції Об'єднаних сил (ООС) на Донбасі з початку четверга,  8 листопада, бойовики намагались двічі обстріляти українські позиції. Українські військові вдіповіли на обстріли біля Кримського, повідомляє РБК-Україна із посиланням на речника Міноборони Дмитра Гуцуляка.

Зокрема, один із обстрілів вдбувся вночі в районі Кримського - бойовики випустили 10 мін калібру 82 мм та вели обстріли з гранатометів та стрілецької зброї.

"Підрозділ Об’єднаних сил примусив ворога до дотримання режиму тиші, застосовуючи штатне піхотне озброєння", - сказав Гуцуляк.

Також уже зранку, після 6:00 бойовики провели обстріл біля Павлопіля з гранатометів та великокаліберних кулеметів. Ніхто із українських військовослужбовців поранений не був. Втрати противника уточнюються.

Нагадаємо, минулої доби, 7 листопада, на Донбасі внаслідок обстрілів з боку бойовиків троє українських військових отримали поранення. Бойовики провели 19 обстрілів. Українські військові 10 разів відповіли на атаки, не порушуючи мінські угоди.

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