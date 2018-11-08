У Міноборони підтвердили інформацію про трьох поранених на Донбасі

Ілюстративне фото (mil.gov.ua)

Разом з тим, розвідка повідомила про ліквідацію двох бойовиків

На Донбасі у районі проведення операції Об'єднаних сил (ООС) протягом минулої доби, 7 листопада, внаслідок обстрілів троє українських військових отримали поранення. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на речника Міноборони Дмитра Гуцуляка.

За його словами, порівняно з попереднім днем, російсько-окупаційні війська вдвічі збільшили кількість обстрілів позицій підрозділів ООС. Під час обстрілів бойовики застосовували міномети та гранатомети.

"Протягом минулої доби троє українських військових отримали поранення різних ступенів внаслідок бойових дій. Їх евакуйовано до медичних закладів, де наші захисники отримують необхідну кваліфіковану допомогу", - сказав Гуцуляк.

Щодо обстрілів, на Луганському напрямку їх було 4. Біля населеного пункту Луганське в сторону українських позицій бойовики випустили близько 20 мін калібрів 120 та 82 мм. Також з 19:35 бойовики порушили режим тиші поблизу н.п. Станиця Луганська.

"Ворог застосував стрілецьку зброю з напрямку окупованої Миколаївки, з метою зриву попередніх домовленостей про розведення сил та засобів сторін на цій ділянці", - зазначив Гуцуляк.

На Донецькому напрямку бойовики 15 разів вели вогневі провокації в бік українських військових. Застосовувались гранатомети, великокаліберні кулемети та стрілецька зброя. Також поблизу Павлопіля бойовики випустили близько 10 мін калібру 82 мм.

"Захисники України 10 разів вели адекватний вогонь у відповідь не порушуючи Мінські угоди та застосовували виключно штатне піхотне озброєння. За даними розвідки Об’єднаних сил протягом минулої доби двох окупантів російсько-терористичних військ знищено, ще трьох поранено", - резюмував речник Міноборони.

Фото: ситуація на Донбасі 8 листопада (mil.gov.ua)

Нагадаємо, на окупованій території Донбасу спостерігачі ОБСЄ виявили у бойовиків 122 танки, гаубиці, артилерію та іншу важку техніку.