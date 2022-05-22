Украинские военные отразили 11 атак на Донбассе: сбит самолет и беспилотник

Сегодня, 22 мая, украинские военные отразили на Донбассе 11 атак российской армии. Уничтожено большое количество техники противника, в том числе штурмовик Су-25 и беспилотник.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр группировки Объединенных сил.
Противник продолжает применять по всей линии фронта артиллерию, авиацию, танки и минометы. Сегодня украинские защитники отразили 11 вражеских атак.
В ходе сегодняшних боев российские войска потеряли:
Кроме того, силами противовоздушной обороны были сбиты самолет Су-25 и беспилотник типа "Орлан-10".
Всего за прошедшую неделю в зоне группировки Объединенных сил были отбиты 84 вражеских атаки. Уничтожено:
Напомним, российская армия продолжает попытки наступления на Донбассе. По данным Генштаба ВСУ, оккупанты формируют резервы для продолжения давления на украинских защитников. Для этого Россия перебрасывает с Дальнего Востока свежие части.
Отметим, для усиления группировки на Северодонецком направлении Россия перебросила в регион единственную группу боевых машин "Терминатор".
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