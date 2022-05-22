Украинские военные отразили 11 атак на Донбассе: сбит самолет и беспилотник

Сегодня, 22 мая, украинские военные отразили на Донбассе 11 атак российской армии. Уничтожено большое количество техники противника, в том числе штурмовик Су-25 и беспилотник.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр группировки Объединенных сил .

Всего за прошедшую неделю в зоне группировки Объединенных сил были отбиты 84 вражеских атаки. Уничтожено:

Кроме того, силами противовоздушной обороны были сбиты самолет Су-25 и беспилотник типа "Орлан-10".

Противник продолжает применять по всей линии фронта артиллерию, авиацию, танки и минометы. Сегодня украинские защитники отразили 11 вражеских атак.

Напомним, российская армия продолжает попытки наступления на Донбассе. По данным Генштаба ВСУ, оккупанты формируют резервы для продолжения давления на украинских защитников. Для этого Россия перебрасывает с Дальнего Востока свежие части.

Отметим, для усиления группировки на Северодонецком направлении Россия перебросила в регион единственную группу боевых машин "Терминатор".

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