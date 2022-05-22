Українські військові відбили 11 атак на Донбасі: збитий літак і безпілотник

Сьогодні, 22 травня, українські військові відбили на Донбасі 11 атак російської армії. Знищено велику кількість техніки противника, в тому числі штурмовик Су-25 і безпілотник.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресцентр угруповання Об'єднаних сил.
Противник продовжує застосовувати по всій лінії фронту артилерію, авіацію, танки і міномети. Сьогодні українські захисники відбили 11 ворожих атак.
В ході сьогоднішніх боїв російські війська втратили:
Крім того, силами протиповітряної оборони були збиті літак Су-25 і безпілотник типу "Орлан-10".
Всього за минулий тиждень в зоні угруповання Об'єднаних сил були відбиті 84 ворожих атаки. Знищений:
Нагадаємо, російська армія продовжує спроби наступу на Донбасі. За даними Генштабу ЗСУ, окупанти формують резерви для продовження тиску на українських захисників. Для цього Росія перекидає з Далекого Сходу свіжі частини.
Відзначимо, для посилення угруповання на Сєвєродонецькому напрямку Росія перекинула у Регіон єдину групу бойових машин "Термінатор".
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